Tayland'da seçimlerde en fazla oy alan İleri Hareket Partisi, koalisyonda yer almayacak

Srikaew, basın toplantısında, MFP'nin "Kral’a İhanet" (Lese Majeste) olarak bilinen Tayland Ceza Kanunu’nun 112. maddesinin değiştirilmesi teklifini diğer partiler ve Senato'nun kabul etmeyeceğine işaret etti.

MFP'nin kurulacak yeni koalisyonun bir parçası olamayacağını ve diğer partilerin katılımıyla kendi koalisyon hükümetlerini kuracaklarını kaydeden Srikaew, başbakan adaylarının emlak zengini iş insanı Srettha Thavisin olduğunu duyurdu.

Tayland'da başbakanlık oylaması süresiz ertelendi

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci parti olarak çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı.

Mecliste 19 Temmuz'da düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, 394 aleyhte oyla reddedilmişti.

Tayland'da Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuştu.