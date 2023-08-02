Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 13:05

Tayland'da seçimlerde en fazla oy alan İleri Hareket Partisi, koalisyonda yer almayacak

Tayland'da genel seçimlerde ikinci parti olan Pheu Thai Partisi lideri Chonlanan Srikaew, en fazla oy alan İleri Hareket Partisi'nin (MFP) koalisyonda yer almayacağı bildirdi.

Tayland'da seçimlerde en fazla oy alan İleri Hareket Partisi, koalisyonda yer almayacak
[Fotograf: Reuters]

Srikaew, basın toplantısında, MFP'nin "Kral’a İhanet" (Lese Majeste) olarak bilinen Tayland Ceza Kanunu’nun 112. maddesinin değiştirilmesi teklifini diğer partiler ve Senato'nun kabul etmeyeceğine işaret etti.

MFP'nin kurulacak yeni koalisyonun bir parçası olamayacağını ve diğer partilerin katılımıyla kendi koalisyon hükümetlerini kuracaklarını kaydeden Srikaew, başbakan adaylarının emlak zengini iş insanı Srettha Thavisin olduğunu duyurdu.

Tayland'da başbakanlık oylaması süresiz ertelendi

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci parti olarak çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı.

Mecliste 19 Temmuz'da düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, 394 aleyhte oyla reddedilmişti.

Tayland'da Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Tayland
Sıradaki Haber
Apple kurucularının 1970'lerde ürettiği bilgisayar, açık artırmayla satılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Nijer'deki yabancıların tahliyesi devam ediyor
13:52
Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı
13:50
İran'da kaçak akaryakıt kaynaklı patlamada 20'den fazla ev hasar gördü
13:39
İstanbul'un dönüşümü için özel yasa hazırlığı
13:33
Rus donanması, Baltık Denizi'nde tatbikata başladı
13:32
Hindistan'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına itiraz duruşması başladı
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
FOTO FOKUS
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ