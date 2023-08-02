Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 12:54

Apple kurucularının 1970'lerde ürettiği bilgisayar, açık artırmayla satılacak

Apple şirketinin kurucularından Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976-1977'de üretilen "Apple 1" adlı bilgisayar, açık artırmayla satışa sunulacak.

Apple kurucularının 1970'lerde ürettiği bilgisayar, açık artırmayla satılacak

ABD'nin Boston kentindeki RR Auction açık artırma evinin paylaştığı bilgiye göre, 1980'de yaklaşık 666 dolara satılan bilgisayarın yerleşik klavyesi ve özel üretim kasası bulunuyor.

Bu yılın başında Apple uzmanı Corey Cohen tarafından çalışır hale getirilen ve 24 Ağustos'ta açık artırmayla satılacak bilgisayar için ilk teklifler alınmaya başlandı.

Wozniak tarafından 2017'de imzalanan "Apple 1"in, açık artırmada yaklaşık 200 bin dolara satılması bekleniyor.

Apple 1'in yanı sıra, 19 Mart 1976'da Jobs ve Wozniak tarafından imzalanan çek de satışa çıkarıldı.

Devre kartı üreticisi Ramlor firmasına yazılan yaklaşık 117 dolarlık çekin fiyatının ilk tekliflerle 50 bin doları geçtiği bildirildi.

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda kurmuştu.

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.

Wozniak ve Jobs'ın 1976-1977'de ürettiği 200'e yakın Apple 1'in yaklaşık 175'i o dönemde satılmıştı.

Apple 1 prototiplerinden biri, 2022'de yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.

ETİKETLER
Apple
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Nijer'deki yabancıların tahliyesi devam ediyor
13:52
Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı
13:50
İran'da kaçak akaryakıt kaynaklı patlamada 20'den fazla ev hasar gördü
13:39
İstanbul'un dönüşümü için özel yasa hazırlığı
13:33
Rus donanması, Baltık Denizi'nde tatbikata başladı
13:32
Hindistan'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına itiraz duruşması başladı
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
FOTO FOKUS
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ