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Dünya
AA 23.06.2023 15:32

Tayland’da lisede yangın tatbikatında söndürme tüpü patladı: 1 kişi öldü

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta Rajavinit Mathayom Lisesinde yapılan tatbikatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu 1 öğrenci öldü, 21 kişi yaralandı.

Tayland’da lisede yangın tatbikatında söndürme tüpü patladı: 1 kişi öldü
[Fotograf: AP]

BBC’nin haberine göre, olay yerinde incelemelerde bulunan görevliler tüpün güneş veya ısıya maruz kaldığı için zarar gördüğünü, patlamanın hasarlı tüpten kaynaklandığını açıkladı.

Yetkililer, patlamada son sınıftan 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 21 öğrencinin yaralandığını, yaralılardan 7'sinin civardaki hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Bölge polisi, yangın tatbikatında kullanılan diğer söndürme tüplerine de incelenmek üzere el konulduğunu duyurdu.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Atthaphon Sangkhawasee, bakanlık görevlilerinin olayı incelemek için liseye gönderildiğini açıkladı.

Müsteşar, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı diledi.

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