Tayland’da her yıl düzenlenen Fil Buluşması Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Fillerin geçit töreni yapıldı, ardından 400 metre uzunluğunda ve 50 ton meyvenin tüketildiği kahvaltı düzenlendi.

Tayland’da 1960’lı yıllardan bu yana düzenlenen festivale ilgi yoğun. Festivalin düzenlendiği bölgeyi bu yıl da on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Festivalle, insanlarla filler arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber