Dünya
Tayland'da düzenlenen fil festivalinden renkli anlar16 Kasım 2019 Cumartesi 21:00 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 21:00
Tayland’da Fil Buluşması Festivali başladı. Geleneksel festivale ev sahipliği yapan bölgeyi, on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Tayland’da her yıl düzenlenen Fil Buluşması Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Fillerin geçit töreni yapıldı, ardından 400 metre uzunluğunda ve 50 ton meyvenin tüketildiği kahvaltı düzenlendi.
Tayland’da 1960’lı yıllardan bu yana düzenlenen festivale ilgi yoğun. Festivalin düzenlendiği bölgeyi bu yıl da on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Festivalle, insanlarla filler arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amaçlanıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Tayland Fil Buluşması fil festival