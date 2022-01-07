Tayland'da sağlık yetkilileri, yeni kısıtlamalar uyarınca restoranlardaki alkol tüketimine sınırlama getirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda halka toplu etkinliklerden, toplu taşıma ve seyahatlerden bir süreliğine kaçınılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması çağırısı yapıldı.

Bar ve eğlence mekanlarının kapalı olduğu Tayland'da okullar ise açık olacak.

Yabancılara da kısıtlamalar getirildi

Yabancılara aşı kartı ve PCR testi ibrazıyla tüm ülkede serbestçe seyahat izni veren uygulamanın kaldırıldığı, bunun yerine Phuket Adası gibi ülkenin belirli noktalarına sadece tüm aşılarını yaptıran ve belirlenen bir otelde bir haftalık karantinanın ardından negatif PCR testi ibraz eden kişilerin alınacağı uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Vakalar artınca tedbirler sıkılaştı

Söz konusu kısıtlamalar, vaka sayısının son 24 saatte 5 bin 775'ten 7 bin 526'ya çıkmasının ardından getirildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 252 bini aştığı ülkede salgına yakalanan en az 2 milyon 188 bin kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede ayrıca, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 799'a yükseldi.

Tayland'da 102 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı.