Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berlin'de gece kulüpleri aşı merkezine dönüştürüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.
Bir haftalığına aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde internetten randevu alan herkes COVID-19 aşısı vurdurabiliyor.
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının vurulduğu kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.
Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59,6 milyona ulaşırken (yüzde 71,6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34,6 milyonu buldu.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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