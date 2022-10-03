Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 08:10Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian, Dutchnews
Tatil kartpostalı 42 yıl sonra sahibine ulaştı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da, 1980 yılında gönderilen tatil kartpostalı 42 yıl sonra sahibine ulaştı.
Hollanda'nın Brabant bölgesinde tatil yapan bir aile, Nieuw-Vennep'deki akrabalarına kartpostal gönderdi.
Üzerinde "Selamlar" yazan ve tatil kampından fotoğrafların yer aldığı kart, geçen hafta postacılar tarafından iade edildi.
Posta teşkilatı, kartın yanlış ya da eksik adres nedeniyle teslim edilemediği notunu düştü.
Kartı postalayan Veronica, kız kardeşi Ludwina'ya kartı yıllar sonra yeniden gönderdi.
Şu an 64 yaşında olan kartın alıcısı Ludwina Verhoeven, "Bu kartı almanın çok özel olduğunu düşünüyorum." dedi.
Etiketler: Hollanda
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