Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Tataristan'da uçak düştü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
L-410 tipi uçak Rusya'nın Tataristan bölgesinde düştü.
Interfax ajansında yer alan habere göre, olayda 19 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Acil Durumlar Bakanlığı ise uçakta 23 kişinin bulunduğunu teyit etti.
[Grafik: TRT Haber]
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Etiketler: Rusya Son Dakika Uçak Kazası
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