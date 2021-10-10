Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'ın en iyi nükleer bilimcisi 85 yaşında öldü
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Pakistan'ın nükleer gücünün yapımında kilit rol oynayan Abdul Qadeer Khan, İslamabad'da öldü.
Devlet medyası, Pakistan'ın ünlü nükleer bilim insanı Abdul Qadeer Khan'ın Pazar sabahı başkent İslamabad'da öldüğünü duyurdu
Pakistan Radyosu'na göre, 85 yaşındaki Khan, durumu kötüleştikten sonra askeri bir hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Bakan sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı
Pakistan Enformasyon Bakanı Chaudhry Fawad Hussain de haberi doğruladı.
"Bütün ulus, Dr. Abdul Qadeer Khan'ın ölümüyle üzülüyor.Pakistan'a yaptığı hizmetler sayısızdır" diye tweet attı.
Khan, Pakistan'ı nükleer bir güç haline getirmede önemli bir rol oynamıştı.
Etiketler: Bilimsel Araştırma Pakistan
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