Devlet medyası, Pakistan'ın ünlü nükleer bilim insanı Abdul Qadeer Khan'ın Pazar sabahı başkent İslamabad'da öldüğünü duyurdu

Pakistan Radyosu'na göre, 85 yaşındaki Khan, durumu kötüleştikten sonra askeri bir hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Bakan sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı

Pakistan Enformasyon Bakanı Chaudhry Fawad Hussain de haberi doğruladı.

"Bütün ulus, Dr. Abdul Qadeer Khan'ın ölümüyle üzülüyor.Pakistan'a yaptığı hizmetler sayısızdır" diye tweet attı.

Khan, Pakistan'ı nükleer bir güç haline getirmede önemli bir rol oynamıştı.