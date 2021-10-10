Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 20 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesindeki pazarda rastgele ateş açıldı.
Saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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