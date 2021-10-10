Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da bebek fil sayısındaki artış sevindirdi
Kenya’daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor. Fil ve yavrularının doğal ortamda beraber yürümesi kameraya yansıdı.
Kilimanjaro Dağı’nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında artış görüldü.
Kenyalı yetkililer 2022 yılının Haziran ayına kadar fillerin korunması için toplamayı hedefledikleri 900 bin doların 149 binini topladıklarını duyurdu.
Bu duyuru, Cumartesi günü Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen Sihirli Kenya Tembo Adlandırma Festivali'nin açılışı sırasında yapıldı.
Etiketler: Doğal Yaşam
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