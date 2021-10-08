Etnospor Derneği etki alanını genişletiyor. Özbekistan'da da Etnospor Derneği kuruldu. Derneğin açılışı için Özbekistan'a giden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Kadim Türk kültürünün önemli bir merkezi olan Özbekistan’da Etnospor derneğinin kurulması bizleri çok memnun etmiştir" dedi.

“Özbekistan’da Etnospor'u Geliştirme Perspektifleri" konferansına da konuşan Bilal Erdoğan, Özbekistan'da Etnospor Derneğinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti;

"Kurumsal yapılanmanın önemli olduğuna inanıyoruz"

"Kadim Türk kültürünün önemli bir merkezi olan Özbekistan'da Etnospor Derneği'nin kurulması bizleri çok memnun etmiştir. Kendi kültürümüze hayiz geleneksel sporlarımızın sürdürülebilirliği açısından kurumsal yapılanmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Özbekistan Etnospor Derneği kurulumu vesilesiyle Özbekistan'ın gençleri kendi ülkelerine ait geleneksel oyunlarla daha fazla tanışma ve bu spor ve oyunları daha fazla icra etme şansına kavuşacaklardır."

[Fotoğraf: AA]

Konferans sonunda Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı arasında halk oyunları ve sporlarını geliştirmeye yönelik niyet anlaşması imzalandı.

Konfederasyon ile Özbekistan Etnospor Derneği arasında işbirliği anlaşması da imzalandı.