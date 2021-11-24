Fransa’da devlet tarafından desteklenen ancak bazı grupların karşı çıktığı İmamlar Konseyi kuruldu.



Paris Camii ve 3 Müslüman Federasyonu tarafından kurulan konsey ülkedeki Müslümanların ikiye bölünmesine sebep oldu.



Konsey, imamların eğitiminde önemli rol oynayacak.



İmamlık yapmak isteyenlerin konseyin onayını alması gerekecek.



Fransa İslam Konseyi'nden kınama



Fransa İslam Konseyi, Paris Camii ve bazı kuruluşların, hükümetin de desteğiyle İmamlar Konseyini kurmasını kınadı.



Aralarında Türk kuruluşlarının da bulunduğu önemli sayıda Müslüman derneği bu oluşuma karşı çıkıyor.



Kuruluşlar, Fransa'da görev yapacak imamların eğitiminde sadece İmamlar Konseyi'nin söz sahibi olamayacağı görüşünü dile getiriyor.



Konseyin Fransa İslam Konseyi bünyesinde kurulması planlanmıştı



Fransa İslam Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Alcı, başlangıçta, İmamlar Konseyi'nin, Fransa İslam Konseyi bünyesinde kurulmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Ancak Türk Müslüman derneklerinin, İslam'ın Fransa değerleri ile uyumlu olması amacıyla hazırlandığı iddia edilen "İslami Prensipler Tüzüğü"nü imzalamadığını hatırlattı ve bunun koz olarak kullanıldığını dile getirdi.



Alcı, İmamlar Konseyi'nin kurulmasını kınadıklarını söyledi.

"İmamlara statü kazandırılacak"



Paris Camii Yöneticisi ise İmamlar Konseyi ile imamlara statü kazandırılacağını savundu.



Fransa Hükümeti, geçen yıl, yabancı ülkelerin Fransa’daki Müslüman vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Ulusal İmamlar Konseyi kurulması önerisini getirmişti.