Porto Riko'da 1963'te yaptırılan Arecibo Gözlemevi, ağustos ayından bu yana devam eden destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü.

Arecibo Gözlemevi Direktörü Francisco Cordova, Arecibo'nun çöktüğünü doğrulayarak, "Şimdi bu tarihi nasıl devam ettirebiliriz, bunu düşünme zamanıdır. Gözlemevini yeniden inşa etmeliyiz, bunu kaybetmeyeceğiz" dedi.

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Kontrollü yıkım kararı alınmıştı

Dünyanın en büyük radyo teleskoplarından biri olarak kabul edilen Arecibo için ağustos ve kasım aylarında kablolarındaki arıza nedeniyle Ulusal Bilim Vakfı (NSF) kararıyla güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek kontrollü yıkım emri verilmişti.

Arecibo, 500 metre çapa sahip Çin'deki FAST teleskobu açılıncaya kadar dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyordu.

Gezegeni savunmadaki rolü sebebiyle de çok önemli bir konumda bulunan Arecibo, Dünya'ya yaklaşan asteroitleri tespit etme ve izleme görevini yerine getiriyordu.