Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da zincirleme trafik kazası: 19 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Tanzanya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya’da Iringa-Mbeya otobanında, Darüsselam- Mbeya seferini yapan bir yolcu otobüsü, arızalanan bir kamyona arkadan çarptı.
Kurtarma çalışmaları sürerken başka bir kamyon, yaralılar ve yardım edenlere çarptı.
Iringa bölgesi Emniyet Müdürü Allan Bukumbi, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.
Yaralıların Iringa bölge hastanesinde tedavileri sürerken, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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