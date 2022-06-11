Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'te sel: Ev ve iş yerlerini su bastı
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek'te etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu birçok kentte sel meydana geldi.
Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Celic'te nehir taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Celic Belediye Başkanı Admir Hrustanovic, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, yağışın gece boyu devam edeceğini ve ekiplerin alanda olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Yağışların devam etmesi bekleniyor
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tesanj'da da birçok ev su altında kaldı. Belediye Başkanı Suad Huskic, can kaybının olmadığını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığını kaydetti.
Ülke genelinde etkili olan yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Bosna Hersek Sel
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