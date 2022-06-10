Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya’da Türkiye’nin (yarı) devlet kurumlarına yönelik militan eylemlerin yapılması tehlikesi halen var." ifadesi kullanıldı.

Almanya'da PKK'nın ana faaliyet alanlarının lojistik ve finans desteğinin sağlanması, yeni eleman kazandırılması ve propaganda amaçlı çok sayıda gösteriler ve büyük etkinlikler gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulanan cevapta, terör örgütünün Avrupa’da yıllardan beri şiddet içermediği imajı sunmaya çalıştığına işaret edildi.

Gösterilerde, polise saldırılar yapıldığı ve Türk gruplarıyla karşı karşıya gelindiği aktarılan açıklamada, "Bu tür çatışmalarda ölümlerin tamamen dışlanamayacağı kısmen bir risk boyutu vardır." ifadesi yer aldı.

14 bin 500'den fazla terör örgütü PKK mensubuna karşı ne gibi önlemler alındı?

İçişleri Bakanlığı, Almanya'daki 14 bin 500'den fazla terör örgütü PKK mensubuna karşı ne gibi önlemler alındığı sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"PKK, Almanya’da 1993’ten beri yasaktır. Avrupa'da PKK ile Almanya kadar kapsamlı, sistematik, büyük personel ve maddi çabayla mücadele eden başka bir ülke yoktur. Özellikle finansman faaliyetlerinin aydınlatılması güvenlik makamlarınca yürütülen soruşturmaların odağındadır. Eyaletlerin toplanma ve yasaklama makamları, mevcut hükümlere göre PKK’nın birlikteliğinin desteklenmesi durumunda sembollerinin gösterilmesini sürekli şekilde takip ediyor."

Bakanlığın, PKK’nın Almanya’daki finansman faaliyetlerine yönelik 12 Şubat 2019’da Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedia şirketi faaliyetlerini yasakladığı vurgulanan cevapta, bu iki teşekkülün ticari faaliyetlerinin PKK'nın örgütsel bütünlüğünü korumaya hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada, her iki derneğin de konulan yasağa yönelik itirazının 26 Ocak'ta Federal İdare Mahkemesi 6. senatosunca reddedildiği hatırlatıldı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı 2021 raporu

Almanya’da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2021 raporunda, terör örgütü PKK’ya geniş yer verilmişti.

Raporda, PKK’nın Almanya’da 14 bin 500 üyesi bulunduğu belirtilerek, söz konusu terör örgütünün Almanya'daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip olduğu ifade edildi.

Almanya’da örgütün düzenlediği gösterilerin çatışma potansiyeli barındırdığına işaret edilen raporda, "PKK ideolojisi için şiddet stratejik bir seçenek olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Almanya'da örgütün yapısının 4 "saha", 9 "eyalet" ve 31 "bölgeye" ayrıldığı ve bunların başında bir elebaşının bulunduğu aktarıldı.

Talimatların uygulanması için PKK’nın çoğunlukla yerel dernekleri kullandığı, bu derneklerin örgütün destekçilerinin buluşma noktası olduğu belirtilen raporda, PKK bağlantılı dernekler için "Almanya'daki Kürdistan Toplulukları Konfederasyonunun” (KON-MED) bir çatı örgütü olduğu, buna bağlı olarak neredeyse tüm Almanya’yı kapsayan 5 bölgesel federasyonun bulunduğu kaydedildi.

2013’ten bu yana 295 kişinin Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı aktarılan raporda, bunlardan 30'dan fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 150'sinin de Almanya'ya geri döndüğü belirtildi.

"PKK 2021’de 'yıllık bağış kampanyasında' tahminen 16,7 milyon euro topladı"

Terör örgütü PKK’nın 2021’de "yıllık bağış kampanyasında" tahminen 16,7 milyon euro topladığı ve bir kez daha bir önceki yılın miktarını aştığı belirtilen raporda, Avrupa’da toplanan paranın ise 30 milyon euronun üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, örgütün Avrupa ve Almanya’daki mali faaliyetlerinin "Ekonomi ve mali ofisi" adlı kadro tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiği belirtildi.

PKK’nın, ideolojisini ve propagandasını yaymak için medya araçlarına sahip olduğu aktarılan raporda, gazete, televizyon ve ajansın çalışmalarında örgütün kararları, planları ve somut talimatlarının yer aldığı kaydedildi.

Raporda, örgütün internet ve sosyal medya çalışmasıyla genç yandaşlarına ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Almanya’da 2021’de PKK elebaşlarının yabancı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edildiği aktarılan raporda, bu bağlamda 2021'de Almanya’da yargılanan ve 1 yıl 3 ay ile 4 yıl 3 ay arasında hapis cezası alanlar örnek olarak gösterildi.