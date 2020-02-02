Tanzanya'da sel: 13 ölü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'nın güney bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişi yaşamını yitirdi.
[Harita: TRT Haber]
Kilwa Bölge Komiseri Christopher Ngubiagai, basına yaptığı açıklamada, bölgenin 16 köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ngubiagai, felakette yüzlerce evin zarar gördüğünü, 15 binden fazla kişinin evsiz kaldığını söyledi.
Afette on binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığını aktaran Ngubiagai, bölgeye gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Etiketler: Tanzanya sel Doğu Afrika kilwaSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 00:12
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