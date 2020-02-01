Avrupa, bir kez daha Afrikalı göçmenleri Akdeniz'in ortasında bıraktı. İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi içindeki 363 mülteciyle Akdeniz'in ortasında günlerdir güvenli bir limana yanaşmayı bekliyor.

Sivil toplum kuruluşunun çağrılarını Malta 3 kez reddetti, İtalya ise henüz cevap vermedi.

Libya açıklarındaki operasyonlarla kurtarılan gemideki göçmenlerin durumu ise giderek zorlaşıyor.

5 gündür seyir halindeki gemide gıda stokları azalmaya başladı, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu yaralıların acilen tedavi edilmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında, göçmenlerin yerleştirilmesi konusundaki anlaşmazlık, umut yolcularının sık sık Akdeniz'in ortasında mahsur kalmasına neden oluyor.