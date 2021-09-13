Hassan, İletişim Bakanlığına Makame Mbarawa'yı, Ulaşım Bakanlığına Ashatu Kijaji'yi ve Enerji Bakanlığına January Makamba'yı getirdi.

Hayatını kaybeden Savunma Bakanı Elias Kwandikwa'nın yerine de Stergomena Tax'in atanmasıyla ülke tarihinde ilk kez bir kadın bu göreve getirildi.

Ülkeni yeni Başsavcısı Eliezer Feleshi oldu.

Yeni atanan isimlerin bugün yemin etmesi bekleniyor.

Eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'ta ölümünün ardından görevi devralan Hassan, ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkanı olmuştu.