Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, hafta sonu yapılan testlerde füzelerin bin 500 kilometreye kadar uzağa gittiği görüldü.

Haberde, testin Kuzey Kore'nin güvenliğini garanti altına almak ve düşman güçlerin askeri manevralarını güçlü bir şekilde kontrol altına almak için bir caydırıcı önlem olarak "stratejik öneme" sahip olduğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi yaptırımları, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini yasaklıyor.

Konsey, daha büyük ve daha güçlü yük taşıyabilmeleri, çok daha uzun menzile sahip olmaları ve daha hızlı uçabilmeleri nedeniyle seyir füzelerinden daha tehditkar olduklarını düşünüyor.

Ancak bu deneme, ülkenin gıda kıtlığına ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

Pentagon denemeye tepki gösterdi

Pentagon, Kuzey Kore'nin test iddialarının ardından durumun izlendiğini söyledi. Açıklamada, testin Pyongyang'ın bölgedeki müttefikleri için bir tehdit oluşturduğunu kanıtladığı ifade edilerek, bölgesel müttefikleri koruma sözü verildi.