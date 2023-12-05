Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 68'e yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, ülkenin kuzeyindeki Manyara bölgesinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda ölü sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Sendiga, sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısının 68'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerin büyük oranda hasar gördüğünü kaydeden Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.