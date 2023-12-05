Pakistan'da bombalı saldırıda 6 sivil yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Peşaver şehrinde yol kenarına döşenen bomba infilak etti.

Okul yakınında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaralandı.

Yetkililer, yaşları 7 ile 10 arasında değişen çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu, patlamanın etkisiyle çok sayıda araç ve binada hasar oluştuğunu bildirdi.

Saldırıda 4 kilogramlık patlayıcının kullanıldığına işaret eden yetkililer, sorumluların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.