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Dünya
AA 05.12.2023 09:48

Pakistan'da bombalı saldırıda 6 sivil yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde okul yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaralandı.

Pakistan'da bombalı saldırıda 6 sivil yaralandı
[Fotograf: AA]

Ulusal basındaki haberlere göre, Peşaver şehrinde yol kenarına döşenen bomba infilak etti.

Okul yakınında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaralandı.

Yetkililer, yaşları 7 ile 10 arasında değişen çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu, patlamanın etkisiyle çok sayıda araç ve binada hasar oluştuğunu bildirdi.

Saldırıda 4 kilogramlık patlayıcının kullanıldığına işaret eden yetkililer, sorumluların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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