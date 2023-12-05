Gazzeli çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Yeterli tedavi olanaklarının bulunmadığı Gazze'de bir çocuk tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen çocuk, gerekli tedavinin Gazze'de olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Selamün Aleyküm. Adım Ahmed Ayyaş. 10 yaşındayım. Siyonist işgalciler gece saat 2'de bombardımana tuttu. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan talebim, beni tedavi olacağım hastaneye nakletmesidir. Kolum çok sızlıyor ve onu hareket ettiremiyorum. Başım, gözlerim ve ayaklarım da çok acıyor. Elimden tehlikeli bir ameliyat olmalıyım. Ameliyatta elimi kaybedebilirmişim. Hastalığıma gerekli tedavi Gazze'de yok. Seni seviyorum Türkiye Cumhurbaşkanı amcacığım. Beni ülkende tedavi etmeni istiyorum. Ben seni seviyorum. Türkiye'ye gelirsem eğer seni de görmek istiyorum."