Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam'a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazanın otobüs şoförünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı bilgisi verildi.

Olayda yaralanan 54 kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer yaralılar içerisinde durumu ağır olanların da olduğunu söyledi.