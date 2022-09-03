Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tanzanya'da feci kaza: 5 ölü, 54 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.
Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.
Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam'a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazanın otobüs şoförünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı bilgisi verildi.
Olayda yaralanan 54 kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer yaralılar içerisinde durumu ağır olanların da olduğunu söyledi.
Etiketler: Afrika Trafik Kazası
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