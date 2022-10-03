Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kabinede değişiklik yaparak Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula'yı ve Savunma Bakanı Stergomena Tax'ı görevden aldı.
Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinin açıklamasında, kabinede değişiklik yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Mulamula görevden alındı, yerine Savunma Bakanı olarak görev yapan Stergomena Tax getirildi.
Savunma Bakanı olarak da Innocent Bashungwa görevlendirildi.
Yeni görevlerine atanan bakanların bugün yemin etmeleri bekleniyor.
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