Jubba bölgesinde güvenlik güçlerince 1 Ekim'de Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, operasyonda, "Ubeyda" olarak da bilinen Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü.

Terör listesinde arananlar arasında bulunan Nadir'e yönelik operasyon için uzun süredir planlama yapıldığı açıklandı.

Eş-Şebab'ın elebaşları arasında yer alan Nadir için ABD tarafından 3 milyon dolar ödül konulmuştu.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.