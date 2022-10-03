Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab elebaşlarından biri öldürüldü
[Temsili fotoğraf: AFP]
Somali'de güvenlik güçleri, Eş-Şebab terör örgütünün elebaşlarından Abdullahi Nadir'i etkisiz hale getirdi.
Jubba bölgesinde güvenlik güçlerince 1 Ekim'de Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, operasyonda, "Ubeyda" olarak da bilinen Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü.
Terör listesinde arananlar arasında bulunan Nadir'e yönelik operasyon için uzun süredir planlama yapıldığı açıklandı.
Eş-Şebab'ın elebaşları arasında yer alan Nadir için ABD tarafından 3 milyon dolar ödül konulmuştu.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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