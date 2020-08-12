Haber Giriş: Kaynak: AA
Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezince (USGS), yerel saatle 20.00 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün, Darüsselam şehrinin yakınlarında Hint Okyanusu açıkları olduğu bildirildi.
6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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