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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Pençe Kaplan Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06
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