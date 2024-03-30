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Dünya
AA 30.03.2024 23:38

Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor

Taliban yönetimi, ABD'nin Afganistan hava sahasında insansız hava araçları ile uçuş gerçekleştirerek ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini kaydetti.

Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin insansız hava araçlarıyla Afganistan hava sahasını defalarca ihlal ettiğini ve buna tepki gösterdiklerini belirterek, ABD'nin bu konuyu ciddiye almasını istedi.

Mücahid, "Bazı yakın ülkelerin hava sahasını kullanarak Afganistan'a gelen bu uçaklar (insansız hava araçları) hiç şüphesiz ABD'ye aittir. Herkes bu konuda kendi sorumluluğunu idrak etmeli ve ihlali durdurmalıdır." dedi.

İsim vermeden "yakın ülkelere" çağrıda bulunan Mücahid, hava sahalarını ABD'nin kullanımına açmamalarını istedi.

Birkaç gün önce Afgan basınında, Afganistan'ın güney vilayetleri Kandahar ve Nimruz vilayetlerinde insansız hava araçlarının uçuş gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Taliban yönetimi yetkilileri, uzun bir süredir özellikle Pakistan sınırındaki bölgeler olmak üzere Afganistan'ın birçok bölgesinde insansız hava araçlarının uçuş gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 31 Temmuz 2022'de insansız hava aracı ile düzenlenen bir saldırı ile El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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