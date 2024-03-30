Az Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2024 20:55

İngiltere'de yüz binlerce kişi 'Gazze'de acil ateşkes' için ulusal yürüyüş düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüz binlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

İngiltere'de yüz binlerce kişi 'Gazze'de acil ateşkes' için ulusal yürüyüş düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüz binlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 48'inci yıl dönümünde başkentteki Russell Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehrin merkezindeki ünlü Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

İngiltere'de yüz binlerce kişi 'Gazze'de acil ateşkes' için ulusal yürüyüş düzenledi

Göstericiler, Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, İsrail'e silah satışı nedeniyle İngiliz hükümetini "soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti ve bir an önce silah ihracatının durdurulmasını istedi.

Ellerinde "Gazze'de katliam var", "Bizim vergilerimiz İsrail'in savaş suçlarını fonluyor" ve "Ellerini Refah'tan çekin" yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçilerinin yürüyüşü Trafalgar Meydanında son buldu.

Filistin yanlısı göstericiler gözaltına alındı

Acil ateşkes çağrısıyla 11'incisi düzenlenen ulusal yürüyüşe Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, komedyen Alexei Sayle, Filistin asıllı İngiliz müzisyen Reem Kelani gibi ünlü isimler de katılarak destek verdi.

Öte yandan bir grup İsrail yanlısı da, Waterloo Köprüsü yakınlarında bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi. İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İngiltere'de yüz binlerce kişi 'Gazze'de acil ateşkes' için ulusal yürüyüş düzenledi

Polis, Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericilerden bazılarını ise gözaltına aldı.

Filistin yanlılarının gözaltına alınmasına yürüyüşe katılan vatandaşlar tepki gösterdi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İngiltere İsrail
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin kuzeyine 10 tır giriş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: Çok sayıda ölü var
00:11
Türkiye bugün sandık başına gidiyor
23:42
Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor
23:41
Bakımı dün yapılan otomobil alev aldı
23:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı
22:31
Çin'den Kazakistan'a "Kuşak ve Yol'un yeni koridorunu birlikte inşa etme" çağrısı
Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı
FOTO FOKUS
Marmara'nın tarihindeki yıkıcı depremler
Marmara'nın tarihindeki yıkıcı depremler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ