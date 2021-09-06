Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Taliban sözcüsü: Yeni hükümet geçici olabilir
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da yakında duyurulacak hükümetin geçici olabileceğini açıkladı.
Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'ın yeni yönetimine dair açıklamada bulundu.
Değişikliklere imkan sağlanabilmesi için yeni hükümetin geçici olabileceğini belirten Mücahid, "Nihai kararlar alındı. Teknik konular çözülür çözülmez yeni hükümeti duyuracağız." dedi.
Pencşir'deki durum
Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir'de kontrolü tamamıyla sağladığını duyurmuştu.
Yönetime karşı isyanların sert biçimde karşılık bulacağını söyleyen Mücahid, "İslam Emirliği isyanlar konusunda çok hassas." ifadesini kullandı.
Etiketler: Afganistan Kabil Taliban
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