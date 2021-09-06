İngiltere, sosyal medyada çocukların korunması için perşembe günü bir dizi yeni düzenlemeyi duyurdu. "Yaşa uygun tasarım kodu" temasıyla paylaşılan düzenlemelerin ihlal edilmesi halinde ise şirketlerin milyonlarca dolarlık cezalarla karşı karşıya kalması muhtemel.

The Guardian'ın haberine göre TikTok, Instagram ve YouTube, söz konusu değişiklikleri yalnızca İngiltere'de uygulamak yerine, küresel hale getirdi.

TikTok, yatış saati öncesi çocuklar için bildirimleri kapattı. Instagram, 18 yaş altı için hedeflenen reklamları tamamen devre dışı bıraktı. YouTube ise genç kullanıcılar için otomatik oynatmayı iptal etti.

Çoğu kişi, çocukları korumaya yönelik düzenleme zorunluluklarına karşı sosyal medya endüstrisinin lobicilik yapacağını tahmin etse de durum bunun aksine gelişti. Öyle ki şirketler, düzenlemeleri "baskı altında" yaptıklarını kabul etmeyerek kendilerinin de bu adımları zaten atmak istediklerini vurguladı.

Bir Google sözcüsü, güncellemelerin mevcut veya gelecek herhangi bir düzenlemenin ötesine geçtiğini; Facebook sözcüsü ise güncellemelerin "belirli bir düzenlemeye dayanmadığını" ifade etti.

Şirketlerin, çocukların daha fazla korunabilmesi için gelecek dönemlerde ne tür tedbirler alacağı ise merak konusu.