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Dünya
AA 26.04.2023 06:01

Taliban, Kabil Havaalanı saldırılarının planlayıcısı olduğu belirtilen DEAŞ/H üyesini öldürdü

ABD, 2021'de Uluslararası Kabil Havaalanı'na düzenlenen saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ/Horasan'ın bir liderinin Taliban tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Taliban, Kabil Havaalanı saldırılarının planlayıcısı olduğu belirtilen DEAŞ/H üyesini öldürdü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kirby, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı'na düzenlenen ve 13 Amerikan askeri ve en az 170 Afgan'ın hayatını kaybettiği saldırıların "fikir babası" olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ/Horasan'ın üst düzey liderlerinden birinin Taliban tarafından düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

"Taliban'a, El-Kaide ya da DEAŞ-H olsun, teröristlere güvenli sığınak sağlamamanın onların sorumluluğunda olduğunu açıkça belirttik." ifadesini kullanan Kirby, yalnızca Afganistan değil, dünyanın farklı yerlerinde yayılan DEAŞ tehdidi ile mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Öldürülen kişinin kimliği ve operasyonun ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

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