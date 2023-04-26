Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 04:10

ABD ve ortakları, Sudan'da kalıcı ateşkes için bir komitenin kurulmasını hedefliyor

ABD'nin Sudan'da kalıcı bir ateşkes sağlama hedefiyle bir komitenin kurulmasını desteklemek için bölgesel ve uluslararası ortakların yanı sıra Sudanlı paydaşlarla koordinasyon halinde çalıştığı duyurdu.

ABD ve ortakları, Sudan'da kalıcı ateşkes için bir komitenin kurulmasını hedefliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin Sudan'da çatışan taraflarla doğrudan iletişim halinde olduğunu aktaran Jean-Pierre, tarafları, önkoşulsuz çatışmaları durdurmaya ve kalıcı bir ateşkes sağlamaya çağırmaya devam ettiklerini belirtti.

Sudan'da ateşkese rağmen ara sıra çatışma sesleri duyuluyor
Sudan'da ateşkese rağmen ara sıra çatışma sesleri duyuluyor

Jean-Pierre, ABD'nin, Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakerelere edilmesi, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komitenin kurulmasını desteklemek için bölgesel ve uluslararası ortaklar ile Sudanlı paydaşlarla koordinasyon halinde olunduğunu ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 460'a yükseldi
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 460'a yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 460 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Sudan
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan'daki sorun savaş alanında çözülemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:55
Muğla'da 15 mahallede iki günlük su kesintisi
04:24
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 460'a yükseldi
03:39
Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı
04:26
Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye döndü
03:05
İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
02:51
BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan'daki sorun savaş alanında çözülemez
10 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
10 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ