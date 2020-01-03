Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın 2019 yılında düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saldırılarda 2 bin 219 sivil yaşamını yitirdi.

İntihar, bombalı ve silahlı saldırılarda 5 bin 172 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Taliban'ın amacına ulaşmak için "sivillere yönelik saldırıları bile onlara reva gördüğü" vurgulandı.

Açıklamada, Taliban'ın sivillere yönelik saldırılarının bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Taliban'dan açıklama

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamaya göre ise 2019'de en çok sivil, ABD askerleriyle Afgan güvenlik güçlerince katledildi.

Sivillerin çoğunun ABD ve Afgan güçlerinin hava saldırısında öldüğü iddia edilirken açıklamada ülke hükümetinin kendi suçunu Taliban'ın üzerine atmaya çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, ABD güçlerinin ayrıca Afganistan genelinde geçen sene 102 cami ve mescide saldırdığı, sivil halka ait 1650 evi bombaladığı iddiasında bulunuldu.

Kaynak: AA