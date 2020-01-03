İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi.

Gösteride, Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterildi.

[Fotoğraf: AFP]

Kirman, Kum ve Zahidan gibi diğer büyük kentlerle eş zamanlı düzenlenen protestolarda göstericiler, "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtları" şeklinde sloganlar attı.

Tahran'da ABD karşıtı gösteri düzenleniyor. https://t.co/KDDScYwZA9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 3, 2020

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

[Fotoğraf: AFP]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: AA