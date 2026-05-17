Dünya
AA 17.05.2026 22:08

Tahran’daki Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi veriliyor

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi veriliyor.

Tahran'daki Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor

Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.

Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

Tahran'daki Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor

Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.

