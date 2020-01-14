İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, söz konusu gösterilerin izinsiz olduğunu söyledi.

"Ulusal güvenliğin hedef alınmasına, halkın güvenliğinin tehdit edilmesine ve yabancı güçlerin eylemlerine tolerans göstermeyeceklerini" ifade eden İsmaili, "Son olaylarda da yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı." dedi.

Düşürülen Ukrayna uçağı

Ukrayna'ya gitmek üzere Tahran'dan havalanan yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra İran'a ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: AA

