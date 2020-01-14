Dünya
Tahran'da yaklaşık 30 gösterici gözaltına alındı14 Ocak 2020 Salı 13:33 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 13:58
İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda 30 civarında kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
[Fotoğraf: Reuters]
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, söz konusu gösterilerin izinsiz olduğunu söyledi.
"Ulusal güvenliğin hedef alınmasına, halkın güvenliğinin tehdit edilmesine ve yabancı güçlerin eylemlerine tolerans göstermeyeceklerini" ifade eden İsmaili, "Son olaylarda da yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı." dedi.
Düşürülen Ukrayna uçağı
Ukrayna'ya gitmek üzere Tahran'dan havalanan yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra İran'a ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
Kaynak: AA