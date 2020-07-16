İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, başkentte elektronik ürünlerin satıldığı Alaadin Çarşısı'nda yangın çıktığını söyledi.

Meleki, yangına pasajın 1'inci katındaki asma tavanda bulunan elektrik kablosunun neden olduğunu kaydetti.

Tahran İtfaiye Sözcüsü, yangının söndürüldüğünü aktardı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor.