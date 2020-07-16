Etiyopya, yapımına 2011 yılında başlanan, bölgede çok önemli ekonomik ve siyasi sonuçlara yol açacak, Afrika kıtasının en büyük barajı olan Hedasi Barajı’nın yüzde 74'ünü tamamladı.

Toplam enerji üretim kapasitesi 6 bin 450 megavat olan baraj, su tutmaya başladı.

Baraj, Nil Nehri'ni yüzde 85 oranında besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle kritik bir öneme sahip.

[Hedasi Barajı | Fotoğraf: Reuters]

Mısır'da tedirginlik hakim

Tarım ve içme suyunun neredeyse tamamını Nil Nehri’nden karşılayan Mısır, su tutmaya başlayan barajla, Etiyopya’nın Afrika’nın en uzun nehri üzerinde büyük ölçüde kontrolü ele geçireceği endişesinde.

Kahire yönetimi, barajın yapıldığı Mavi Nil Nehri’nden her yıl en az 40 milyar metreküp su salınmasını ve barajın tamamen doldurulmasının 12 ile 21 yıl arasında bir sürede gerçekleştirilmesini talep ediyor.

Etiyopya ise bu tekliflere karşı, yılda 31 milyar metreküp su salmayı ve barajı 4 ile 7 yıl arasında doldurmayı planlıyor.

Krizde daha çok ara bulucu rolünde olan Sudan da, taşkınları önleyeceği ve tarım potansiyeline katkı sağlayacağı için baraja olumlu yaklaşıyor.

Ancak Sudan, Etiyopya’nın tek taraflı adım atmasına karşı çıkıyor.

Görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi

Taraflar arabulucular vasıtasıyla şimdiye kadar çok kez bir araya geldi ancak Etiyopya ve Mısır'ın uzlaşmasız tutumu sebebiyle ilerleme kaydedilemedi.

Son olarak taraflar Afrika Birliği'nin girişimiyle yeniden 3'lü müzakereye başladı. Fakat bu müzakereler de ihtilaflı konularda anlaşılamaması üzerine görüşmeler sona erdi.

Hedasi Barajı’nın bölgede oluşturduğu gerilimin yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor.

Bölgede gerilimin çok daha üst noktalara çıkabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, müzakere çalışmaları sürse de savaş dahil her ihtimalin masada olduğunu belirtiyor.