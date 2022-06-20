Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 23:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tahran’da AVM yangını: 9 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir AVM’de çıkan yangında 9 kişi yaralandı.
İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyinde bulunan Lidoma adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, “Çıkan yangının ardından alışveriş merkezi boşaltıldı ancak 2’si kadın 9 kişi yaralandı” dedi.
Yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü söyleyen Halidi, “Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürdü” dedi.
Etiketler: İran
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