Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in Yeni Cumhuriyet İçin İstişare Komitesi Başkanı Sadık Beliyd’i kabul ettiği duyuruldu.

Beliyd’in komite tarafından hazırlanan yeni anayasa için tavsiye taslak metnini Cumhurbaşkanı Said'e teslim ettiği belirtilen açıklamada, “Anayasa taslağının nihai olmadığı, bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirileceği” kaydedildi.

Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi

Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in koordinatörlüğünü yürüteceği Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi, biri anayasal ve siyasi reformlar diğeri ekonomik ve sosyal reformlar alanında çalışacak iki alt komisyondan oluşuyor.

1 Ocak- 20 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda yapılan istişarenin sonuçları ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturan komitenin teklifleri tavsiye niteliğinde.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.