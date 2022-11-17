Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde metrodaki kalabalığın bir anda kaçmaya başladığı görüldü.

Silah sesleriyle birlikte metroda izdiham yaşanırken, sivil kıyafetli kişilerin kaçanları darbettiği, "başını örtmeyen" bazı yolcuların ise başını örtmeye başladığı görüntülere yansıdı.

Görüntünün 2019'da patlak veren akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen protestoların devam ettiği 15 Kasım akşamı çekildiği ve silahları ateşleyenlerin de polis olduğu ileri sürülüyor.

İran’da 15 Kasım 2019'da patlak veren, Uluslararası Af Örgütüne göre 304 kişinin hayatını kaybettiği akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla sosyal medyadan 15 Kasım ile 17 Kasım arasında gösteri düzenlenmesi çağrıları yapılmıştı.

Bunun üzerine ülkenin birçok kentinde ve üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, bazı şehirlerde esnaf kepenk kapatmıştı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise son raporunda gösterilerde 342 kişinin öldüğü bilgisini vermişti. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.