Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, Bağdat Havalimanı’nda meydana gelen yangınların ardından burada incelemelerde bulundu.

Havalimanını ziyareti sonrası Sudani, Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Nail Saad ve Uluslarası Bağdat Havalimanı Müdürü Ali Taki’yi görevlerinden aldı.

Bağdat Havalimanı’nda son iki günde iki kez nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar meydana gelmişti.​​​​​​​