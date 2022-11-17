Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta havalimanı yangınlarından sonra yetkililer görevden alındı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Sivil Havacılık Kurumu ve Uluslararası Bağdat Havalimanı müdürlerini, havaalanında art arda çıkan yangınlardan dolayı görevden aldı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, Bağdat Havalimanı’nda meydana gelen yangınların ardından burada incelemelerde bulundu.
Havalimanını ziyareti sonrası Sudani, Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Nail Saad ve Uluslarası Bağdat Havalimanı Müdürü Ali Taki’yi görevlerinden aldı.
Bağdat Havalimanı’nda son iki günde iki kez nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar meydana gelmişti.
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