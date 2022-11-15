Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, yangın, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinde yaşandı.

Görevlilerin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangının çıkış nedeni ve tam olarak ne zaman başladığına ilişkin ise bilgi verilmedi.