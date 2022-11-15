Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat Havalimanı'nda yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, yangın, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinde yaşandı.
Görevlilerin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangının çıkış nedeni ve tam olarak ne zaman başladığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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