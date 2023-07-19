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Dünya
TRT Haber 19.07.2023 15:10

Tahıl koridoru için Erdoğan vurgusu: Türkiye'yi barış mimarı olarak konumlandırdı

ABD merkezli Newsweek dergisi, tahıl koridorunun geleceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne dikkati çekti. Zelenskiy'nin de Putin'in de Erdoğan'ın desteğini almak için mücadele ettiğine vurgu yapılan makalede Erdoğan'ın savaş boyunca Türkiye'yi bir barış mimarı olarak konumlandırmayı başardığı anlatıldı.

Tahıl koridoru için Erdoğan vurgusu: Türkiye'yi barış mimarı olarak konumlandırdı
[Fotograf: AA]

Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmadı. Dünya medyası konuyu yakın takibe aldı.

Newsweek, hem Zelenskiy'nin hem de Putin'in, Erdoğan'dan destek istediğine dikkati çekti. 

Haberde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'ye mektup gönderdiği hatırlatıldı.

Moskova'nın da Erdoğan'a çağrı yaptığı ifade edildi.

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Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının salı günü telefonla görüştüklerine yer verildi.

Rusya'nın şartları olduğunu kaydeden Newsweek dergisi, Kiev ve Moskova'nın bir kez daha Erdoğan'ın desteği için mücadele ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın savaş boyunca Türkiye'yi bir barış mimarı olarak konumlandırmayı başardığını yazan ABD merkezli dergi, "Türk lider Karadeniz'deki gerilimlerin hafifletilmesinde öncü bir rol üstlendi" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümü için çabalarına atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın tahıl girişiminin güvence altına alınmasında inanılmaz derecede önemli bir iş yaptığını ifade etti.

Bir buçuk yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla patlak veren tahıl krizi, Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülmüştü.

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