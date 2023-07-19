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Dünya
AA 19.07.2023 13:03

BAE medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine övgü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer vererek, iki ülke arasındaki ortaklığa övgüde bulundu.

BAE medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine övgü
[Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Nahyan. 10 Haziran 2023, İstanbul | Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BAE resmi ajansı WAM'ın konuyla ilgili haberinde, son iki yılda yapılan ziyaretlerle BAE ile Türkiye'nin dostluk ve ortaklık ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı.

Erdoğan'ın halihazırda yaptığı ziyaretin, tarafları bir araya getiren 5'inci görüşme olduğu aktarılan haberde, daha öncekilerin, Kasım 2021, Şubat 2022, Mart 2023 ve Haziran 2023'te gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

BAE'nin ortaklıklarını güçlendirme, dost ülkelerle ilişkilerini genişletme stratejisi kapsamında, Türkiye ile ilişkilerin büyük önem taşıdığı belirtilen haberde, ikili iş birliğini geliştirmek için ekonomi, güvenlik, çevre, teknoloji gibi alanlarda onlarca stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı.

El-İttihad gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten görerek, BAE ile Türkiye arasındaki işbirliğine dikkati çekti.

Erdoğan'ın dün ülkeye ulaştığını, bugün resmi temaslarda bulunacağını ilk sayfadan duyuran gazete, BAE-Türkiye ilişkileri ile iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı anlatan bir rapor yayımladı.

Yerel medyadan El-Beyan ve El-Haliç de Erdoğan'ın ziyaretini paylaşırken, son dönemde BAE-Türkiye ilişkilerini ele alan raporlara yer verdi.

BAE medyası, Twitter'da da "Türkiye Cumhurbaşkanı BAE'de" etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından BAE'yi ziyaret ediyor.

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