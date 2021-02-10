Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tacikistan'da son bir ayda koronavirüs vakası görülmedi
[Fotoğraf: AA]
Tacikistan'da, son bir ayda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edilmedi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının ilk defa Nisan 2020'de görüldüğü Tacikistan'da, en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptanırken, bu tarihten itibaren yeni vakaya rastlanmadı.
Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüs tespit edilen ülkede, hastanelerde COVID-19 tedavisi gören kalmadı.
Şimdiye kadar 13 bin 218 kişinin iyileştiği ülkede, 90 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Son dönemde ülkede salgınla ilgili durumun kademeli olarak normalleşmesi üzerine karantina tedbirleri belirgin ölçüde gevşetilirken, 18 Nisan 2020'de geçici olarak ibadete kapatılan camiler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma koşuluyla Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Virüs Sosyal Mesafe
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