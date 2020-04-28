Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "136’sı hastane çalışanı olmak üzere 319 kişi zatürre şüphesiyle Duşanbe’deki bir hastaneye kaldırıldı. 107 kişi iyileşerek taburcu oldu, 30 kişi de birkaç gün içinde taburcu olacak. Maalesef 11 kişi bu hastalıktan vefat etti, 8 hasta ise yoğun bakımda." ifadesi kullanıldı.

Ülkede yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının olmadığı vurgulanan açıklamada, "Her ne kadar ülkede koronavirüs tespit edilmemiş olsa da mevsimsel iklim değişikliği nedeniyle zatürre hastalığı artmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, bu kişilerin ne zaman hastaneye kaldırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Duşanbe'deki hastanede 22 Nisan'da, 4 kişi zatürreden hayatını kaybetmişti. Başhekim Hurşed Rustamzade, hastanede 100 kişinin daha zatürreden tedavi gördüğünü bildirmişti.